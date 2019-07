Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira, dia 4 de Julho

“Debate sobre o Estado da Região”

Representantes dos partidos debatem “o Estado da Região”, na Assembleia Legislativa Regional, pelas 9 horas.





Rafael Macedo visita Medicina Nuclear do Hospital Nélio Mendonça

Rafael Macedo, cabeça-de-lista às eleições regionais pelo PURP (recentemente envolvido num processo disciplinar por ter denunciado uma série de irregularidades no Hospital Dr. Nélio Mendonça), visita, pelas 11 horas, a Unidade de Medicina Nuclear daquela instituição.





Seminário internacional: ‘Educar para o empreendedorismo e cidadania’

O Fórum Machico recebe esta quinta-feira, entre as 9h30 e as 18 horas, o Seminário Internacional ‘Educação para o Empreendedorismo e Cidadania – Inovação para uma Escola com futuro’. O evento é organizado pela Câmara Municipal de Machico, em parceria com o Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania (GabEEC) da Cátedra Infante D. Henrique (CIDH) da Universidade Aberta/CLEPUL Universidade de Lisboa.





Abertura ao público da Sala de Efeitos Digitais do Museu Militar da Madeira

A Sala de Efeitos Digitais do Museu Militar da Madeira, situada no Palácio de São Lourenço, será aberta ao público esta quinta-feira, 4 de Julho, depois de ter sofrido alguns ajustamentos.

Inaugurada há cerca de um mês (2 de Junho), por ocasião das comemorações do aniversário do Comando Operacional e da Zona Militar da Madeira, houve necessidade de melhorar a estrutura da sala interactiva e do filme 3D, que vai permitir aos visitantes deste museu apreciarem com sensações de tecnologia avançada como foram os 600 anos de presença militar na Madeira.

A sessão está marcada para as 11h30, e contará com a presença do Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Perestrelo, da Secretária Regional de Turismo e Cultura, Paula Cabaço, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, e dos representantes das empresas e Instituições que colaboraram no projecto.





Reuniões de Câmara CMF e Concelho de Governo

Pelas 13 horas, decorre a reunião de Câmara semanal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal. O plenário será precedido de declarações para apresentação das principais conclusões.

À tarde realiza-se a Conselho do Governo Regional, estando previstas as declarações para as 17 horas, na Quinta Vigia.

Conferências do Teatro

A última sessão desta temporada das ‘Conferências do Teatro, Madeira de A a Z’, esta quinta-feira, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Dias. As Conferências estarão a cargo de Paulo Esteireiro e Nuno Rodrigues, que que irão falar respectivamente sobre ‘O Teatro de Revista na Madeira: Temas, Espaços de Actuação e Intervenientes Regionais (1909-1962)’ e ‘Aeroportos’.

‘Zona Franca’ com Élvio Sousa

A Galeria Marca d’Água acolhe mais edição do programa “Zona Franca”, uma iniciativa do Diário de Notícias/TSF-Madeira, que mostra o lado pessoal dos cabeças-de-lista à Eleições Regionais de 22 de Setembro. O convidado desta semana é Élvio Sousa, do JPP.

23.º aniversário da Freguesia do Jardim da Serra

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, em representação do Presidente do Governo Regional, estará presente, pelas 18 horas, nas comemorações do 23.º aniversário da elevação do Jardim da Serra a freguesia.

As comemorações terão lugar na Igreja Paroquial de São Tiago e incluem entrega de Diplomas de Mérito a alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo do Jardim da Serra e a atletas que obtiveram resultados de relevo a nível nacional e internacional, e homenagem a três personalidades da freguesia: António Pestana, Lucas Faria e Tatiana Gomes.





Inauguração da exposição de António Pascal no Teatro Baltazar Dias

Pelas 19 horas, o ilustrador António Pascal inaugura a exposição ‘Entre mim e o outro, uma colecção de coisas por dizer (...) ‘com onomatopéias’’, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Actualmente a trabalhar no Museu Etnográfico da Madeira, António Pascal é conhecido pelo seu trabalho na área de ilustração editorial e infantil, cartoon e desenho científico. Para além disso, é autor do livro ‘As palavras dos outros’.

O trabalho artístico a ser apresentado reúne mais de 30 obras do ilustrador, que estarão também disponíveis para venda.

A exposição é de entrada livre e estará patente no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias até 31 de Julho.