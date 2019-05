Rotary Club Machico/Santa Cruz entrega bolsa de estudo a aluna de mérito de Santana

No âmbito dos desígnios do movimento rotário, e em particular dos objectivos do Rotary Club Machico/Santa Cruz, terá lugar no próximo dia 5 de Junho, pelas 12 horas, na Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, na freguesia de Santana, a entrega de uma bolsa de estudo da Fundação Rotária Portuguesa a uma aluna de mérito daquela escola.

A cerimónia de entrega contará com a presença do administrador da Fundação Rotária Portuguesa, Afonso Malho, dos associados do Rotary Club Machico/Santa Cruz e de outras individualidades convidadas.

Paralelamente, e sendo o movimento rotário composto de profissionais, serão partilhados com os alunos da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral alguns testemunhos sobre as carreiras profissionais dos rotários.