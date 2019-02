Rita Andrade destaca importância do empreendedorismo social

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, destacou hoje a importância do empreendedorismo social, adiantando que todos os projectos nesta área que venham complementar as acções do Governo Regional são bem vindos.

Declarações efectuadas no encerramento da 2ª edição do programa ‘Oficina do Empreendedor Social’, uma parceria da Startup Madeira, Vice-Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, que decorreu nas instalações da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

“Projectos que venham complementar a acção do Governo Regional, nomeadamente nesta área social, e que acrescentem valor, são sempre bem vindos”, sublinhou a governante, incentivando os participantes a avançarem com os seus projectos.

Rita Andrade destacou o número elevado de interessados nesta acção - do total de 52 foram escolhidos 25 participantes -, adiantando que dos projectos apresentados “existem muitos interessante e que certamente irão para a frente”, até porque alguns deles deram indicadores importantes quanto à sua sustentabilidade.

Esta iniciativa, sem custos para os participantes, destinou-se a actuais e potenciais empreendedores sociais que têm como objectivo desenvolver e aprofundar as suas capacidades e competências, com vista à concretização de projectos de intervenção social.

A acção, realizada entre segunda-feira e hoje, teve um total de 21 horas de formação, sob orientação de Gonçalo Serra, formador e mentor do IES – Social Business School. Tratou-se de uma iniciativa que abordou temas como o empreendedorismo social, a construção de modelos de negócio sociais, propostas de valor, mobilização de recursos, fontes de financiamento e viabilidade financeira do projecto.

Os grupos de participantes trabalharam problemas sociais como o sedentarismo, a exclusão social de pessoas portadoras de deficiência, a exclusão social de jovens e seniores, a capacitação de jovens com competências pessoais e sociais e o desperdício alimentar.

Refira-se que este programa é co-financiado pelo Programa Madeira 14-20 e que na sua 1.ª edição, realizada em Junho de 2016, teve a presença de 25 participantes entre 49 inscritos.