Ribeira Brava começa a preparar a quadra natalícia com a montagem do presépio municipal

A Ribeira Brava começa a preparar a quadra natalícia com a construção do presépio principal do município montado na praceta da frente-mar, este ano, inspirado na cultura agrícola madeirense, através da representação dos socalcos com plantações agrícolas da época, naquele que pretende ser um ambiente rústico e atractivo.

A época natalícia na Ribeira Brava decorrerá durante todo o mês de Dezembro com o acender das luzes no dia 1, passando pelas actividades direccionadas aos mais pequenos, cujo ponto alto será a chegada do Pai Natal, a 14 de Dezembro.

A autarquia revela também que este ano contará novamente com as Barraquinhas da Feira de Natal, de 1 de Dezembro a 5 de Janeiro, para além da já aguardada ‘Noite do Mercado – Ribeira Brava 2019’ que tem marcado a quadra natalícia na vila da Ribeira Brava.

A autarquia volta assim a “investir numa época de particular interesse para o comércio, já que pretende atrair, com todas as actividades, milhares de pessoas ao longo de todo o mês de Dezembro, e início de Janeiro com o também tradicional ‘Cantar do Reis – Ribeira Brava 2020’”, refere a autarquia, salientando as decorações nas restantes freguesias e outros eventos típicos da cultura, como as missas do parto e o habitual ‘Concerto de Natal’, na igreja matriz, a 27 de Dezembro, assim como a exposição de presépios dos Paços do Concelho que continuará a ser ponto de atracção.