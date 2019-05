Revista Digital da Segurança Social documenta actividades desenvolvidas pela instituição

A Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais felicitou hoje os funcionários da Segurança Social pelo trabalho que têm executado com “empenho, dedicação e paixão” em prol dos que mais precisam e que nem sempre é visível pelos que estão fora da instituição.

Rita Andrade falava no lançamento da Revista Digital da Segurança Social, um projecto que nasceu para “registar e documentar de uma forma positiva e alegre, todo o trabalho que se faz na Segurança Social”, que passa essencialmente pela “valorização das pessoas”, dentro e fora desta instituição.

Para a governante, o trabalho que aqui é feito, tem marcado a diferença na vida das pessoas, sendo, por isso, altura de “felicitar” quem dá o melhor de si em prol dos outros.

A Revista Digital integra as principais iniciativas realizadas pelo ISSM, IP-RAM durante o ano de 2018 e inclui uma rubrica de cariz histórico, sobre uma resposta social oficial. Este ano, a escolha recaiu no Centro de Actividades Ocupacionais da Ribeira Brava.

Disponibilizada na Internet, no site do ISSM, a revista é estruturada em nove pontos. Inclui editoriais da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e da Presidente do CD do ISSM, IP-RAM; um destaque (neste caso, um artigo sobre Parentalidade Positiva), trabalhos na área das crianças e jovens, rubricas sobre Família e Comunidade, Idosos, Regime da Segurança Social, Comemorações da Segurança Social, +ISSM e a rubrica Ponto e Vírgula, com destaque, desta vez, para o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) Ribeira Brava.