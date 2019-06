Rei dos óculos investe na alimentação natural

O grupo Alberto Oculista adquiriu a Bioforma. A notícia que faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO dá-lhe conta de um negócio concretizado no início do corrente mês: o grupo detido pelo empresário madeirense Alberto Caires, que conta já com 64 lojas em Portugal e Espanha, expandiu-se e diversifica as áreas de negócio adquirindo a conhecida empresa de alimentação/suplementos naturais.

Mas o destaque da fotografia da primeira página de hoje vai para o levantamento da suspensão a Divinis do Padre Martins Júnior, ontem anunciada pela diocese e que mereceu reacções unânimes de júbilo, quer da área sacerdotal, quer da área da política e outros. ‘Fez-se justiça’, foi a frase mais ouvida ontem depois de conhecida a decisão de D. Nuno Brás, que acabou com uma suspensão que durava há 42 anos. Na paróquia da Ribeira Seca, para a qual Martins Júnior foi nomeado Administrador Paroquial, a noite foi de festa, com muitas pessoas a receberem o padre com alegria e emoção. Uma reportagem para ler nas páginas 4 e 5.

Na edição desta segunda-feira fique a conhecer o projecto do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) intitulado ‘Máquina do Tempo’ e integrado nas comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e Porto Santo, que pretende levar a história do Turismo às Escolas. O projecto é apresentado amanhã, mas hoje há novidades e o cumprimento de uma promessa avançada há 15 dias pelo Presidente do Governo ao DIÁRIO: o balcão do Brexit na Loja do Cidadão abre hoje e fica hoje disponivel também a linha telefónica e endereço de correio electrónico criados especificamente para ajudar os emigrantes no Reino Unido sobre esta temática.

Hoje fique também a saber que a convenção dos Estados Gerais do PS marcada para o próximo sábado, contará com 11 intervenções sobre Saúde. O objectivo é debater a “prioridade número um na Madeira”.

Nesta segunda-feira leia a entrevista com Carolina Caldeira, autora do texto ‘O Gigante’, espectáculo que é apresentado publicamente hoje, e fique a conhecer a empresa ‘Be-Wide Online Solutions’. Em ‘A Fazer’ saiba as novidades do Grupo Dançando com a DIferença, a nova exposição do MUDAS, a conferência municipal sobre a situação de Sem-Abrigo e do II Encontro de Coros Pequenos Avessos 6 Amigos.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO de Notícias.