Região passou de última para quinta posição do país a investir em I&DT, diz Jorge Carvalho

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, visitou, esta sexta-feira, a ‘Ciência no Mercado’, iniciativa da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), que decorreu no Mercado dos Lavradores.

Na oportunidade, o governante recordou que, fruto das políticas prosseguidas pelo Governo Regional, a Região Autónoma da Madeira (RAM) deixou de ser a última e passou a ser a quinta região do país no investimento em Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (IDT).

“A RAM ultrapassou em 2017 o Algarve em termos de intensidade de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico e já tinha ultrapassado em 2016 os Açores. Deixou de ser a última região do país neste índice, situação em que se encontrava de forma crónica ao longo de muitos anos, e tornou-se a quinta. O Governo Regional tem apostado fortemente nesta área, procurando ir ao encontro das estratégias de especialização inteligente preconizadas pela Comissão Europeia e que são fundamentais para a execução dos fundos estruturais. Em 2019, as actividades das instituições dependentes do Governo Regional nesta área empregam cerca de 150 investigadores na RAM, que representam metade dos recursos humanos envolvidos em actividades de IDT mais Inovação na Região”, enalteceu.

Jorge Carvalho revelou ainda o objectivo que se segue. «O próximo passo nesta estratégia do Governo Regional visa tirar partido da experiência acumulada nos últimos sete anos, garantindo que a RAM se mantém competitiva num espaço geográfico particularmente atractivo para investimentos internacionais, o que se afigura determinante para preparar a Região para o novo quadro comunitário e para o programa Horizonte Europa», concretizou.

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, que tem a seu cargo o pelouro da Ciência, e a vereadora Madalena Nunes, que tutela a Cultura na Autarquia, também visitaram o Mercado dos Lavradores, a 5.ª edição do evento Ciência no Mercado.

Idalina Perestrelo aproveitou para destacar que a mostra reúne diversas instituições que demonstram o trabalho que têm vindo a realizar no domínio da ciência e tecnologia.

“A Câmara Municipal do Funchal está aqui bem representada pela Estação de Biologia Marinha do Funchal e pelo Parque Ecológico, que fazem um trabalho importantíssimo na preservação e manutenção, tanto da nossa vida marinha, como das serras do concelho, e nunca é demais sensibilizar as pessoas para a importância da preservação do que é nosso”, vincou.