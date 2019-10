A Região está sem carro-radar da PSP há um ano é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Neste âmbito, o único aparelho da polícia habilitado para controlar a velocidade na Via Rápida está obsoleto e não consegue cumprir com a sua missão de detectar e perseguir aceleras. A notícia pode ser lida na página 3.

Este sábado, fique também a saber que o Jardim Botânico acolhe o centro de recuperação de aves e que será efectuado um investimento de 200 mil euros para reabilitar o prédio que vai albergar diversas salas para o tratamento e estudo de aves selvagens. Fique a par de tudo na página 2.

Leia ainda, na página 4, que o caso do ‘Glamping’, na Ponta do Sol, vai parar a tribunal e que o espaço tem três tendas habitáveis, funcionando sem licença.

Nesta edição, fique também a saber, na página 10, que o Serviço de Imagiologia regressa ao Centro de Saúde da Calheta e que Ronaldo regressa hoje à competição depois de ter chegado aos 700 golos. Este último assunto pode ser visto na página 16.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO deste sábado. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.