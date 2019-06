Reformado José Nunes preside à sessão solene do Dia do Concelho

Pelo segundo ano consecutivo a sessão solene do Dia do Concelho em Santa Cruz não conta com a presença do Governo Regional.

Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz fez questão, outra vez, de ‘desconvidar’ o Governo Regional para a cerimónia comemorativa do Dia do Concelho. O mesmo em relação à Assembleia legislativa da Madeira e ao Representante da República para a Madeira.

Desta vez quem estará sentado na cadeira principal é o munícipe José Nunes, freguês do Caniço e antigo canalizador já aposentado.