Redução do IRC tem sido uma mais-valia para o comércio local

O Grupo Parlamentar do PSD promoveu, hoje, uma visita a diversas empresas de comércio local do Funchal, na zona das Madalenas, no sentido de observar mais diretamente a evolução positiva da economia madeirense.

“Grande parte do tecido empresarial madeirenses é constituído por pequenas e micro empresas e tem sido, de facto, um dos objetivos do Governo do PSD e de Miguel Albuquerque estabelecer um conjunto de políticas que vão ao encontro desse mesmo tecido empresarial”, afirmou o deputado Carlos Rodrigues.

O deputado ressalvou que uma das medidas mais emblemáticas, que já se encontra em vigor e que foi implementada pelo último Orçamento Regional, foi a aplicação da redução da taxa de IRC. “Neste momento, a Madeira apresenta a taxa de IRC mais baixa, mais baixa do que no continente, mais baixa do que nos Açores, e é, de facto, uma medida que foi dirigida, essencialmente, a esse tecido empresarial, que é, na sua maioria, constituído por pequenas e médias empresas”, disse.

Carlos Rodrigues salientou que a preocupação do Governo tem sido verificar as necessidades das pequenas empresas e criar condições para que estas possam desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Nesse sentido, a redução do IRC tem sido uma mais-valia, como foi possível constatar nesta visita.

