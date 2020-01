‘Queen Mary 2’ iniciou viagem de 99 dias

O navio de cruzeiros ‘Queen Mary 2’ iniciou no passado dia 10 de Janeiro mais uma longa viagem, que irá levar este ícone dos mares a passar por 33 portos de quatro continentes. Partindo de Southampton, está hoje em Lisboa, seguindo depois pelo Mediterrâneo, canal de Suez, Médio Oriente, Ásia, Austrália, África, passando depois por Canárias, antes de aportar o Funchal, a 14 de Abril, terminando quatro dias depois no porto de origem.

Segundo o site www.cruiseharbournews.com, o ‘Queen Mary 2’ “levará os hóspedes a locais de imersão no destino e a alguns raros portos que geralmente não recebem muito movimento de navios de cruzeiro”. Depois da primeira escala em Lisboa, que acontece esta segunda-feira, seguirá para “Messina, Itália, Haifa, Israel e atravessar o Canal de Suez antes de chegar a Aqaba, Jordânia, Dubai, Emirados Árabes Unidos, Muscat, Omã, Colombo, Sri Lanka, Phuket , Tailândia, Ilha Pulau Penang e Klang, Malásia, Singapura, Saigon e Nha Trang, Vietnam, Hong Kong, Bitung, Indonésia e Darwin, Austrália, para encerrar Fevereiro. Ainda na Oceania, Airlie Beach, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Margaret River e Fremantle esperam o Queen Mary 2 até meados de Março, com Port Louis, Maurícias e Saint-Denis, na Ilha da Reunião, os próximos portos na lista. Uma vez no continente africano, o navio estará em Durban, Port Elizabeth e pernoitará na Cidade do Cabo, África do Sul, escalando ainda em Walvis Bay, Namíbia e finalmente em Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha e Funchal, Ilha da Madeira, Portugal, antes de sua chegada final a Southampton, no dia 18 de Abril”.

Refira-se que “a partida do ‘Queen Mary 2’ para a ‘Cunard Grand World Voyage’ de 2020 acontece logo após o navio celebrar o 16.º aniversário desde o dia em que foi batizado por sua majestade, a Rainha Elizabeth. A Grand Voyage pode ser dividida em segmentos, e havia uma opção que permitia aos passageiros embarcar em Nova York dias antes, já que o ‘Queen Mary 2’ navega da ‘Big Apple’ para Southampton antes de sair para esta semi-circum navegação”, esclarece (conforme se vê no mapa anexo).

O navio, que já foi o maior dos mares, tem no Funchal um porto na sua história. A 15 de Janeiro de 2004, faz esta quarta-feira 16 anos, o ‘Queen Mary 2’ fez neste porto, mais precisamente no molhe sul da Pontinha, a sua primeira escala em viagem inaugural. As fotos aqui publicadas são dessa escala, embora já tenha regressado noutras viagens, mas nunca mais com tanta azáfama como naquela quinta-feira em que muita gente acordou bem cedo para assistir à sua entrada banhada pelos canhões de água dos rebocadores.

Um momento que quem assistiu não esquece e que, mesmo com outras estreias nos anos mais recentes, nunca mais se repetiu com tanta popularidade (ver ‘Ficheiros Anexos’) como provam as três páginas e a primeira página que mereceu na edição do DIÁRIO do dia seguinte.

Com capacidade para 2.691 passageiros, servidos por 1.292 tripulantes, os seus 345 metros de comprimento destacam-se pelas cores a relembrar navios de cruzeiro mais tradicionalistas, mas é o seu interior clássico e de luxo que atrai muitos passageiros.

A 14 de Abril deste ano faz no Funchal a última escala dos 33 portos antes de terminar viagem de 99 dias. A chegada está prevista para as 9 horas e partida para as 17 horas, num dia em que estará sozinho, muito provavelmente atracado no mesmo cais de há 16 anos.

Curiosamente, daqui por um ano, mais precisamente a 14 de Janeiro de 2021, o ‘Queen Mary 2’ volta a passar pela Madeira, entre as 7 e as 17 horas, reeditando a sua viagem inaugural desde Southampton e daqui para Tenerife, tal e qual em 2004.

‘Casa cheia’ nesta segunda-feira, como ontem e amanhã

Mais próximo no tempo, ou seja hoje, o Porto do Funchal recebe mais três navios em simultâneo. ‘AIDAnova’, ‘Spirit of Discovery’ e ‘Marella Explorer’ movimentam alguns milhares de turistas e tripulantes num Funchal ainda a acordar para mais uma semana.

Isto depois de ontem terem estado cá o ‘Ocean Majesty’ e o ‘Balck Watch’, em escalas programadas, além do ‘Columbus’ que veio sem estar previsto, tendo cancelado escala nos Açores (segundo o sempre bem informado sergiocruises.blogspot.com). Também em viagem de volta ao mundo, este navio chegou desde Rotterdam, com 1.177 passageiros e 634 tripulantes, rumo ao outro lado do Atlântico, de acordo com informação da APRAM. Esses três navios movimentaram 2.183 passageiros e 1.218 tripulantes.

E amanhã vão estar cá mais três navios de cruzeiro, ‘Mein Schiff 3’, ‘AIDAstella’ e ‘Magellan’.