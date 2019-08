“Que esta festa do Monte continue a ser a grande festa da Madeira”, diz Miguel Albuquerque

“Neste momento, a nossa senhora do Monte vai garantir ao povo madeirense, como sempre garantiu, tranquilidade, paz e harmonia. E acho que temos de estar optimistas quanto à conjuntura”. As palavras são de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, que está a assistir à missa na igreja do Monte neste feriado.

“Não podemos voltar para trás, temos de fazer tudo no sentido de garantir que a vida continue, e que esta festa continue a ser a grande festa da Madeira, a festa da nossa padroeira”, adiantou o chefe do Executivo, quando questionado sobre os ecos da tragédia da queda da árvore do Monte em Agosto de 2017.

“Estou confiante relativamente ao futuro”, adiantou.

Já a presidente da Junta da Freguesia do Monte, Idalina Silva, diz que o que tem assistido “é que as pessoas estão a retomar a sua festa”, algo que tem sido perceptível desde a primeira novena a 5 de Agosto.

“Ontem à noite já tivemos muita gente na festa do Monte, portanto é as pessoas a regressarem aqui à festa da senhora do Monte”, acrescentou.

“Para o ano vai vir muito mais pessoas, as pessoas que vieram este ano já deram o exemplo, o Monte está preparado para receber as pessoas”, garante Idalina Silva.

“É natural que a tragédia fará parte da história da freguesia do Monte. Há pessoas que chegam cá e querem saber onde é que aconteceu a tragédia”, reconhece.

E conclui garantindo que “as pessoas querem é continuar com a sua vida e voltar aqui ao arraial do Monte e à freguesia do Monte”.