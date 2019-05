Quase 300 vinhos a provar na ‘Noites de Baco’ de sábado

Decorre no sábado, 1 de Junho, a 10.ª edição das ‘Noites de Baco’, evento organizado pel’A Loja do Vinho da Madeira Wine Company, que põe à prova durante cinco horas (das 16h00 às 21h00) um total de 299 vinhos de 13 países, incluindo 9 regiões vínicas portuguesas, produtos de 68 casas de vinhos, naturalmente contando com 16 vinhos Madeira e 21 DOP Madeirenses.

Um evento que conta atrair os entusiastas madeirenses e turistas, e que terá ainda o contributo de 23 produtores e enólogos nas 7 provas temáticas (masterclass) e um workshop.

A apresentação do evento decorreu esta tarde, a cargo do director comercial e de marketing da Madeira Wine Company, Nelson Calado, e da gestora das Adegas Blandy (Blandy’s Wine Lodge), Ana Soares, que deram conta do entusiasmo e expectativa de que esta iniciativa será um sucesso numa tarde/noite de sábado.

Saliente-se que o evento está aberto a todos quantos queiram, que terão de pagar 15 euros para provar 299 vinhos (e alguns rums da Madeira), recebendo uma taça da conceituada marca Riedel e o bilhete dá direito a um desconto de cinco euros em vinhos na Loja que, em parceria com a Adega, espaço que, anualmente, recebe 120 mil visitantes prepara-se para o 1 de Junho com uma das sua maiores casas.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer nas masterclass (três das quais já lotadas) todo o potencial destas quase três centenas de vinhos. Refira-se que haverá lugar a showcooking e live cooking através de parceiros da iniciativa.