Quase 200 expositores na Feira da Santa do Porto Moniz

Mais stands e expositores marcam presença este ano na Feira Agro-pecuária que regressa a partir da próxima sexta-feira à Santa do Porto Moniz. A 64.ª edição deste certame, que é o mais antigo e mais importante do género na Madeira e que é também uma festa popular que se estende até ao domingo, vai contar com 194 expositores.

“A feira Agro-pecuária agrega o melhor que se faz na agricultura regional onde a pecuária ganha também especial destaque”, sublinha o gabinete da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, que é responsável pela organização do evento. “Além da exposição de vários produtos regionais, meios e técnicas de produção, esta plataforma permite também aos expositores a captação de novos clientes e mercados”.

Este ano estão presentes nove entidades oficiais, 26 associações e outras entidades, 73 empresas e similares, 36 agricultores, quatro deles bio, 8 produtores de flores e 42 produtores de animais, num total de 194 stands.

O executivo tem procurado melhorar as condições no local para os expositores e feirantes que todos os anos ali se deslocam.