Psicólogos debatem futuro dos cuidados primários de saúde na Região

A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) organiza, esta quinta e sexta-feira (dias 5 e 6 de Dezembro), a Conferência OPP Madeira sobre ‘Psicologia e o Futuro dos Cuidados Primários de Saúde’, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa Regional.

Neste encontro, onde participarão mais de 100 profissionais, serão abordadas diversas dimensões, “tendo em vista a valorização das práticas e da trajectória nos cuidados de saúde primários, bem como a forma de optimizar os serviços para futuro”, refere uma nota da OPP Madeira.

Incluem-se nesta análise: “o debate sobre modelos assistenciais e de consulta psicológica, o desenvolvimento de uma perspectiva de intervenção comunitária e de foco preventivo, bem como o papel do psicólogo numa perspectiva interdisciplinar, com foco nos processos de saúde e doença”.

De refeiri que esta iniciativa tem a colaboração da Unidade de Psicologia do SESARAM, sendo que, além de convidados externos, serão intervenientes profissionais a exercerem em diferentes Centros de Saúde da Região.

Serão ainda homenageadas personalidades que estiveram no lançamento e na implementação inicial dos serviços de psicologia nos cuidados de saúde primários na Região.

A sessão de abertura está agendada para as 09h30 do dia 5 de Dezembro e contará com a presença do presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, da vice-presidente da OPP, Isabel Trindade, e do presidente da Direcção Regional da Madeira da OPP, Renato Gomes Carvalho,

entre outras entidades.