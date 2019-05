PSD revela que mandato de Albuquerque já criou 18 mil novos postos de trabalho

Desde o início de 2015 até agora, já foram criados mais de 18 mil novos postos de trabalho. Os números foram apresentados pelo grupo parlamentar do PSD, numa visita ao Madeira Cash Funchal, empresa do Grupo Nóbrega, que “tem sido um contribuinte líquido na geração de postos de trabalho na Madeira e que, só nestes quatro anos, foi responsável por 90 novos postos de trabalho”.

“Uma das características mais importantes desta governação do PSD, liderada por Miguel Albuquerque, tem a ver com o desempenho conseguido ao nível do emprego”, salientou o deputado Eduardo Jesus, lembrando que “este mandato começou, em 2015, com uma taxa de desemprego de quase 16% - estávamos com 15,9% -, e “os últimos dados, do último trimestre, apontam para uma taxa de desemprego de 7%”. Ou seja, “em quatro anos foi possível reduzir para menos de metade a taxa de desemprego”.

De acordo com o deputado, esta realidade existe “porque houve geração de emprego”. “Nós tínhamos, nessa mesma altura [primeiro trimestre de 2015], cerca de 111 mil pessoas empregadas na Região Autónoma da Madeira e estamos, neste momento, com mais 18 mil pessoas empregadas”, disse.

Actualmente, acrescentou, são cerca de 129 mil as pessoas empregadas.

O deputado considera que “é de extrema importância esta tendência de criação de emprego porque é através dele que se mede o dinamismo económico que a Madeira tem conseguido, fruto da política que tem sido desenvolvida. Não só as opções geraram emprego como o emprego gera rendimento e, gerando rendimento, gera consumo, gera poupança e gera investimento das famílias”.

Eduardo Jesus salienta que “se conclui, aqui, um ciclo que permite sustentar o desenvolvimento da política que tem sido concretizada e, dessa forma, atingir estes números”, que se saldam pela criação de 18 mil novos postos de trabalho, em quatro anos, e pela redução para menos de metade da taxa de desemprego.