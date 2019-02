A propósito da alteração da data do Dia do Concelho e do Feriado Municipal de Machico, hoje aprovado pela maioria PS na Assembleia Municipal da autarquia, o PSD/Machico comunicou, através de nota veiculada à imprensa, as razões do seu voto contra à proposta apresentada pela Câmara, sustentando a sua tese em seis pontos:

“1. A alteração do Dia do Concelho de Machico, que se celebra a 9 de outubro, em simultâneo com o dia do Senhor dos Milagres, uma tradição profundamente enraizada na sociedade machiquense, há muito que vem sendo ponderada pela Câmara Municipal.

2. Foi durante os mandatos da responsabilidade do PSD que essa possibilidade foi avançada, tendo mesmo sido iniciado um processo de auscultação a várias entidades concelhias. Por razões de prioridade, o processo ficou suspenso até que, recentemente, a atual vereação e a mesa da Assembleia Municipal, de maioria PS, entenderem retomá-lo.

3. A proposta do PSD tinha apenas por objetivo alterar o Dia do Concelho, sendo a data preferencial o 8 de maio, dia de grande significado histórico por assinalar a data da criação da Capitania de Machico, a primeira da diáspora portuguesa pelo mundo, mantendo-se o feriado a 9 de outubro, tendo em conta a relevância desta efeméride e de toda a simbologia, tradição e sentimento que representa para a população que se habituou a usufruir de um dia de descanso associado às celebrações religiosas.

4. Aliás, esta possibilidade está sustentada de forma legal, conforme comprova o parecer emitido pela Associação Nacional de Assembleias Municipais sobre esta questão, sendo, de resto, uma prática em vários municípios do País e da Região.

5. O PSD mantém que essa seria a opção mais adequada para o nosso município, com a celebração do Dia do Concelho a 08 de maio e do feriado municipal a 9 de outubro, para não alterar a rotina e os hábitos da população.

6. Porque não foi esse o entendimento do PS, os vogais do PSD votaram contra a proposta apresentada pela Câmara Municipal”.