PSD diz que CMF poderá ter algo a esconder na gestão do município e da Frente Mar

A vereação do PSD constatou, esta quinta-feira, que o actual executivo socialista da Câmara Municipal do Funchal (CMF) poderá ter algo a esconder na gestão financeira quer da autarquia quer da Empresa Frente Mar.

Em causa está alegadas ilegalidades cometidas por ambas as entidades no procedimento da compra de bilhetes de acesso aos complexos balneares da empresa municipal Frente Mar, no valor de 290 mil euros.

“É uma situação que tem sido recorrente e que evidencia de forma clara a incapacidade da vereação socialista em gerir bem os dinheiros públicos”, apontou o vereador social-democrata, Jorge Vale Fernandes.

O social-democrata assegurou que, apesar de o PSD, já ter solicitado os documentos desta operação, estes ainda não foram facultados pelo executivo camarário.

E acrescentou: “O Senhor Presidente, cara a cara, disse-nos em junho que nos entregaria essa documentação. Desde junho que temos questionado, no entanto nesta reunião continuamos sem ter essa documentação. Há claramente algo a esconder na gestão financeira da Câmara Municipal do Funchal e na Frente Mar Funchal”.