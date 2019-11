PSD denuncia falta de licenciamento do crematório do Canil do Vasco Gil

“É no mínimo estranho que uma Autarquia que se diz defensora da causa animal mantenha por cumprir as suas promessas, algumas das quais há mais de 2 anos, como é o caso do crematório do Canil do Vasco Gil”. A afirmação é da vereadora social-democrata Joana Silva que decidiu chamar a atenção para o “incumprimento” de mais este projecto camarário, relacionado com os animais domésticos, contrariando aquilo que diz ser “uma política de anúncios que ficam por executar no concelho”.

Esta quinta-feira, após a reunião camarária, a social-democrata recordou que este crematório para animais domésticos “continua sem licenciamento e sem qualquer regulamento de taxas de utilização”, um mandato e meio depois deste executivo ter tomada posse, lembrando que o PSD já alertou para esta situação, por ser “mais um serviço que se presta aos Munícipes e que, neste caso, continua a ser esquecido, quando bastaria que se avançasse para o seu devido licenciamento e regulamentação”.

Joana Silva entende que este crematório “pode e tem todas as condições para funcionar, é um serviço que poderia estar à disposição dos cidadãos e isso só não é possível porque a Câmara não enceta as devidas diligências para promover o seu licenciamento e muito menos se preocupou ainda em fazer a devida regulamentação que irá nortear o seu acesso”, lembrando que este serviço é actualmente utilizado apenas do ponto de vista interno.