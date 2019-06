PSD aponta “menores níveis de investimento no concelho de sempre” por parte da CMF

Na sequência da Reunião de Câmara desta quarta-feira, a a vereação do PSD na Câmara Municipal do Funchal (CMF) manifestou-se “preocupada, com a falta de investimento efectivo desta autarquia no concelho, e com a forma como o executivo socialista tem gerido as empresas municipais Frente Mar Funchal e Sociohabita”.

“Registámos um dos menores níveis de investimento reais de sempre na Cidade (...). Há uma série de necessidades urgentes que esta Autarquia não tem dado resposta”, constatou Jorge Vale Fernandes, exemplificando com a Cultura e com os Bombeiros Municipais que tiveram taxas de execução de 11% e 13% respectivamente.

O autarca falou também na “grande carência de investimentos reais” por parte da CMF na área da Habitação Social.

“Há uma lista de espera significativa e não houve quase nenhuns novos apartamentos para arrendar a pessoas carenciadas”, vincou, destacando que “é o Governo Regional e os empresários privados quem têm investido na cidade”.

Ainda sobre as “Contas Consolidadas da Autarquia do Funchal 2018” – que mereceu a abstenção do PSD, transitando para votação em Assembleia Municipal – , Jorge Vale Fernandes apontou a Frente Mar Funchal e a Sociohabita como dois temas pertinentes discutidos na Reunião de Câmara.