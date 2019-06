PS-Madeira focado nas eleições regionais de Setembro

O balanço das eleições europeias realizadas a 26 de Maio, foi feito ontem à noite pelo PS-Madeira na reunião da Comissão Política do partido, tendo sido tiradas as ilações dos respectivos resultados e abordados os aspectos a melhorar.

Emanuel Câmara, presidente do PS-M, explicou que não obstante a elevada taxa de abstenção verificada no acto eleitoral, “há outras áreas e outros valores que temos de trabalhar, concelho por concelho”, para que “de facto estejamos devidamente preparados para as próximas eleições que aí vêm”, (legislativas regionais de 22 de Setembro), esperando que seja uma “data histórica para todos os madeirenses e porto-santenses”, protagonizada pelo PS numa estreita ligação com a sociedade civil.

Revelando o trabalho focado nas eleições regionais de 22 de Setembro e nas nacionais marcadas para 6 de Outubro, o líder do PS-M revelou que o partido tem vindo a fazer um “trabalho contínuo, com vista ao desenvolvimento de um projecto em prol dos interesses de todos os madeirenses e porto-santenses”.

“Ainda ontem [domingo] apresentámos já o nosso candidato a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo e estamos a trabalhar continuadamente. Este trabalho já vem de trás, começou com esta abertura à sociedade civil através dos Estados Gerais, em que estamos a mostrar as nossas mais-valias e as nossas capacidades, para que a sociedade civil se reveja nas nossas políticas e nas nossas ideias e que venha dar, ela própria, contributos para o nosso programa, porque estamos abertos a isso”, sustentou Emanuel Câmara referindo que “é esta grande coligação que tem de ser feita de braços abertos entre o Partido Socialista e todos os madeirenses e porto-santenses, objectivando 22 de Setembro e não esquecendo 6 de Outubro”, vincou o socialista, tendo destacado uma reunião “bastante produtiva, com contributos de todos, como é apanágio do PS, que é um partido plural”.