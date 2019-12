PS condena encerramento do único balcão da CGD na Ponta de Sol

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) condena a intenção de encerramento do único balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) na Ponta de Sol, na sequência de um plano de reestruturação promovida por esta entidade bancária pública, um assunto noticiado hoje pelo DIÁRIO.

“O PS condena a decisão da Caixa Geral de Depósitos, aparentemente tomada meramente com base em pressupostos administrativos, não considerando a importância e a função de serviço público que este banco do estado deve ter, principalmente em concelhos mais rurais ou isolados, onde deve garantir a existência deste tipo de serviços à população”, referiu o porta-voz do grupo parlamentar socialista, o deputado Carlos Coelho.

O parlamentar, natural da Ponta sol, recorda que nos últimos anos, dois bancos desactivaram os seus balcões no concelho da Ponta do Sol, sendo eles o BPI, que fechou as portas da sua agência na freguesia dos Canhas, em 2015, e mais recentemente, o Novo Banco, que encerrou a sua agência na vila da Ponta do Sol.

“Não podemos admitir que a Ponta do Sol venha a ser o único concelho da Região Autónoma sem Caixa Geral de Depósitos, um banco do Estado, que deve garantir junto da população o dever de serviço público”, frisou.

Carlos Coelho faz saber que, actualmente, só há um banco alternativo (com duas agências) a operar no concelho. Um banco que “passará a ter uma espécie de monopólio territorial se a CGD levar adiante a intenção de fechar actividade”.

O deputado revela que tal situação irá “obrigar os atuais clientes da CGD, que são muitos a julgar pelo movimento que diariamente se regista naquele balcão da Ponta do Sol, a se deslocarem aos concelhos vizinhos, com as dificuldades e custos acrescidos que isso representa”.

O socialista avançou ainda que o Grupo Parlamentar do PS irá pedir uma reunião com a direcção da CGD na Madeira para obter mais esclarecimentos sobre esta matéria.