Protecção Civil da Madeira participa em evento internacional

O Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, deslocou-se, esta terça-feira, ao Aeroporto Internacional da Madeira, para desejar votos de uma boa missão ao grupo que irá representar a Madeira naquele que é considerado como o maior exercício de protecção civil realizado em Portugal - Cascade19.

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira participa neste evento internacional com 27 de elementos, entre estrutura de Comando e Operacionais (do CROS e de todos os Corpos de Bombeiros da RAM) com capacidade de intervenção em acidentes de Grande Ângulo e Busca e Resgate em Montanha.

Ao todo serão mais de 3.600 operacionais, 150 dos quais de cinco países europeus, e 2.200 figurantes. Trata-se de uma iniciativa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), com a colaboração da Direcção-Geral da Autoridade Marítima e cofinanciado em 80% pela União Europeia.