Projecto municipal ‘Passo a Passo’ apoia 40 crianças de Câmara de Lobos

O executivo camarário de Câmara de Lobos visitou, esta manhã, o projecto ‘Passo a Passo’, um projecto municipal pioneiro, que disponibiliza à população infanto-juvenil, e respectivas famílias do concelho, apoio nas áreas da Terapia da Fala, Psicologia, Psicomotricidade e Serviço Social

Em funcionamento desde Janeiro de 2019, esta é um projecto da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, cofinanciado pelo PRODERAM2020, prorrogando-se por um prazo de dois anos, com o principal objectivo de disponibilizar à população infantojuvenil apoio nas áreas técnicas da Terapia da Fala (Alexandra Rodrigues), Psicologia (Lisandra Correia), Psicomotricidade (Carolina Correia) e Serviço Social (Lídia Abreu). O Passo a Passo desenvolve a sua actuação junto das crianças e jovens residentes e em frequência no 1.º Ciclo de Escolaridade e em Unidades de Ensino Especializado no concelho de Câmara de Lobos.

Durante a visita, a Vice-Presidente da Autarquia, Sónia Pereira, com os pelouros da Intervenção Social Educação e Juventude, destacou o carácter pioneiro do projecto na Região Autónoma da Madeira ao nível da metodologia de intervenção de âmbito educacional e social. Segundo a autarca “o Passo a Passo é uma importante resposta educativa e social no paradigma da intervenção terapêutica em contexto municipal, com a disponibilização de serviços sem custos, descentralizados e de proximidade à população.”

Neste contexto, foram estabelecidas parcerias com as entidades locais, permitindo à equipa do Passo a Passo deslocar-se às cinco freguesias do concelho, designadamente na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, na Casa do Povo da Quinta Grande e na Casa do Povo do Jardim da Serra, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos e na Biblioteca de Câmara de Lobos - Pólo do Curral das Freiras, otimizando o tempo de acompanhamento às crianças e das respetivas famílias.

Visando a promoção da corresponsabilidade de todos os intervenientes no processo educativo e social das crianças, foram formalizados protocolos com a Secretaria Regional de Inclusão e de Assuntos Sociais, a Secretaria Regional da Saúde e a Secretaria Regional da Educação, em 2019.

O Passo a Passo baseia a sua actuação em dois tipos de abordagens: Intervenção Directa – avaliação, diagnóstico e acompanhamento directo com as crianças e as suas famílias; e Intervenção Indirecta – organização e execução de acções de sensibilização para a comunidade.

Até à data, beneficiam de avaliação/intervenção directa, no Passo a Passo, 40 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, sendo 21 do género masculino e 14 do género feminino. Destes, dez frequentam o 1.º ano, catorze o 2.º ano, sete o 3.º ano, três o 4.º ano e um o 6.º ano de escolaridade. De acordo com as áreas técnicas disponibilizadas, 26 crianças beneficiam de Terapia da Fala, 23 de Psicologia e 6 de Psicomotricidade.

No âmbito da intervenção indireta e com o intuito de melhorar as relações familiares e sociais, através do estímulo de competências sociais e educacionais, está a ser desenvolvido um Treino de Competências Parentais para algumas das famílias das crianças que beneficiam do Projeto.

Já nos dias 4 e 18 de março e 15 e 29 de abril, será dinamizado, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, o I Ciclo de Conferências do Projeto Passo a Passo: Crescer+ & Melhor, com entrada gratuita e não sujeito a inscrição. O evento contará com um painel de preletores de diversas áreas da saúde, nomeadamente: nutrição por Mafalda Ferreira, farmácia por Cristina Moura, medicina geral e familiar por Ana Cristina Gonçalves e medicina dentária por Marialice Fernandes. As conferências terão lugar na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, às 18h30, com uma duração aproximada de 60 minutos.