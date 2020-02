Projecto Enoturismo.pt e Sinalética Inteligente apresentado amanhã no Funchal

A Madeira recebe esta terça-feira, 11 de Fevereiro, a apresentação do projecto Enoturismo.pt e Sinalética Inteligente, a cargo do Secretário Geral da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), José Arruda, e do Director da Inventrip, Augusto Ramos, respectivamente.

A apresentação terá lugar no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, na Rua do Visconde de Anadia 44, no Funchal, às 16 horas.

A AMPV, em parceria com a Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal, tem vindo a realizar desde o início do ano apresentações pelo território nacional dirigidas aos Municípios e Parceiros com interesse na promoção do Enoturismo.

O objectivo do Enoturismo.pt passa por ser uma plataforma da oferta estruturada de Enoturismo dos Municípios, com base nos princípios da Carta Europeia do Enoturismo e Manual das Boas Práticas, e apoiada no pioneiro Sistema de Sinalização e Informação Inteligente em zonas turísticas.