Projecto do Portinho com novidades

O projecto turístico do Portinho, que nascerá naquela zona da freguesia do Caniço, em Santa Cruz, foi redimensionado e a versão definitiva reduz área de construção, acautela preocupações ambientais e está mais adequada ao mercado. É este o assunto que faz manchete e a grande foto desta terça-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

“Requalificação do Largo da Fonte depende de obra do Governo” é outro dos temas em foco na capa de hoje. Saiba que a intervenção da Câmara do Funchal ainda não avançou porque primeiro é preciso intervir no ribeiro de Nossa Senhora.

“‘Correio da Venezuela’ distinguido” é outro dos temas em foco na primeira página. Fique a saber que o jornal participado pelo DIÁRIO vai receber a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas.

“Turismo regista resultados preocupantes” é outra das notícias que merece chamada de capa.

Finalmente, com foto de Alejandro Gonçalves, presidente da HF, poderá ler que “Indemnizações compensatórias terão de aumentar”, isto porque o homem-forte da empresa estima que a diminuição dos preços dos passes sociais implique uma quebra de 25% nas receitas.

