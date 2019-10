Programa + Visão disponível em 21 lojas na Região

Vinte e uma lojas, espalhadas por toda a Região já aderiram ao Programa +Visão, medida inovadora implementada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional da Saúde, disponível a partir desta terça-feira. Esta medida destina-se a todos os cidadãos residentes na RAM, com mais de 65 anos, beneficiários de pensões sociais inferiores ao valor de 600 euros e que necessitam deste tipo de dispositivo óptico para melhorar a sua visão e bem-estar.

Para beneficiar deste programa, a pessoa nas condições anteriormente mencionadas, tem que ter uma receita médica passada por um oftalmologista e um documento comprovativo da pensão auferida passado pela Segurança Social.

A pessoa portadora da receita médica e do comprovativo da pensão inferior ao valor de 600 euros, desloca-se a uma óptica aderente ao programa implementado pelo Governo, onde será concedido o desconto de 150 euros na aquisição dos seus óculos.

No primeiro dia da implementação do programa +Visão, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, acompanhado pelo presidente do Instituto de Administração da Saúde, Herberto Jesus, contatou com algumas óticas aderentes.