Professor da Horácio Bento de Gouveia finalista dos ‘Hospitality Education Awards 2019’

Rómulo Neves, professor de Inglês, da EB 2,3 Dr. Horácio Bento de Gouveia é finalista dos Hospitality Education Awards. Esta distinção surge no âmbito de uma iniciativa desenvolvida nas aulas de Inglês na concretização do projecto ‘Service Learning’ e está nomeado na categoria de melhor projecto educacional 2019.

Este projecto é baseado na frase ‘Kids do better in school and in life when learning engages both their minds and their hearts. Classroom curriculum engages the mind... doing good for others engages the heart’, e é um método de ensino Americano que desenvolve as capacidades e conhecimentos dos alunos aplicando-os às necessidades do meio no qual se inserem. Este método envolve os alunos na aprendizagem e beneficia a comunidade envolvente.

Assim, esta iniciativa surgiu no âmbito da unidade temática ‘Holidays’, com uma turma do oitavo ano, na disciplina de Inglês e teve como objectivo levar os alunos a descobrirem mais detalhes sobre a nossa região. Assente na metodologia de projecto, a qual foi desenvolvida através de trabalho de grupo, os alunos trabalharam a Madeira em sete categorias: gastronomia; transportes; o que fazer na zona Oeste / Este; compras; transportes; actividades e experiências e Funchal. Os alunos teriam de reunir informações precisas sobre cada um dos temas, com um objectivo definido aula a aula e também em cada aula tiveram de apresentar o resultado do seu trabalho. Um elemento de cada grupo mudava de grupo durante um curto período por aula para monitorizar o trabalho dos colegas e dar sugestões de melhoria e articulação entre trabalhos. Os alunos foram sempre os actores principais!

Este projecto enquadra-se na autonomia e flexibilidade curricular, pois o conhecimento parte dos alunos, sendo que o docente é apenas um facilitador. Durante o trabalho de projecto (e a propósito do 14.º Seminário Regional da Associação de Professores de Inglês), os alunos apresentaram o seu trabalho oralmente a professores estrangeiros que se deslocaram para o evento. A avaliação formal culminou na interacção com os turistas, sendo uma possibilidade dos alunos reconhecerem a importância da língua inglesa no mercado profissional e aplicarem o projecto Service Learning desenvolvido nas aulas de Inglês, melhorando a proficiência da língua inglesa.

Para enriquecer esta experiência realizaram uma visita de estudo ao Aeroporto da Madeira e implementaram, em parceria com o Aeroporto e com o apoio do Turismo da Madeira, o projecto acolhendo os visitantes no Aeroporto e fornecendo todas as informações sobre a Madeira trabalhadas na sala de aula.

Os Hospitality Education Awards são prémios que valorizam o talento na Educação e Formação em Turismo em Portugal. Contribuem para a dignificação das profissões no sector e estimulam a melhoria da qualidade formativa, dando resposta às necessidades das empresas nacionais. Na próxima terça-feira, dia 2 de julho, o professor Rómulo Neves estará na Gala de Entrega de Prémios, no Coliseu de Recreios, em Lisboa, onde será anunciado o vencedor em centenas de candidaturas. Este reconhecimento é da responsabilidade do Fórum Turismo, ANESPO, RIPTUR, Turismo de Portugal, o IEFP e OMT – Organização Mundial do Turismo, congratulando-se Rómulo Neves pelo seu contributo para a excelência da formação do turismo em Portugal.