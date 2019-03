Presidente e vice-presidente da Calheta reúnem-se com cônsul geral em Londres

O presidente e o vice-presidente da Câmara da Calheta estão neste momento reunidos com a cônsul geral em Londres. Carlos Teles e Nuno Maciel vão transmitir a Cristina Pucarinho diversos problemas que afectam a comunidade madeirense em particular os emigrantes com origens no concelho.

A renovação de cartões de cidadão ou de passaportes estão no topo da lista, entre outros assuntos de menor constrangimento, no entanto fazem parte de um rol de preocupações, desagrados e queixas que o edil ouviu ao longo destes três dias de visita à cidade de Crawley onde se estima residam 7 mil madeirenses.

Quando esta manhã o presidente da Câmara Municipal da Calheta entrar no Consulado Português em Londres para reunir com a cônsul geral, Cristina Pucarinho, o social-democrata levará em carteira diversos assuntos que causam enormes transtornos aos calhetenses.