Prémios de Mérito Escolar atribuídos a 26 alunos na Ribeira Brava

Foram atribuídos na manhã desta segunda-feira, 7 de Outubro, os prémios de mérito escolar aos melhores alunos do 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e ensino secundário, considerando-se como melhor aluno aquele que, no final do ano lectivo 2018/2019.

A cerimónia decorreu no Edifício dos Paços do Concelho, com a presença do presidente da autarquia da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, assim como de todo o seu executivo, e ainda do Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho.

O edil ribeirabravense felicitou todos os alunos pelo seu empenho e dedicação e relembra todos os apoios que a CMRB tem dado aos alunos e famílias do município, como o empréstimo de manuais, entrega de voucheres para aquisição de materiais escolares e nos transportes escolares, referindo que para a autarquia “a educação e a formação é uma estrada para a melhoria do vosso e do nosso futuro e o investimento na educação não pode ter custo.” Ricardo Nascimento terminou com um pedido aos alunos homenageados “continuem a dar o vosso melhor e a colaborarem com os vossos colegas.”

No total foram premiados 26 alunos de todas as escolas do município da Ribeira Brava, que para além do diploma de certificação, receberam um cheque com um valor monetário, o 1º ciclo no valor de 50 euros, o 2º ciclo de 100 euros, o 3º ciclo no valor de 150 euros e o secundário de 200 euros.