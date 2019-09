Prémio ‘Joaquim Pestana’ reconhece mérito escolar de 98 alunos de Câmara de Lobos

A exemplo de anos anteriores, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos promove, amanhã (dia 6 de Setembro), pelas 19 horas, no Museu de Imprensa – Madeira, a cerimónia de atribuição do Prémio de Mérito Escolar ‘Joaquim Pestana’. No ano lectivo 2018/2019 foram 98 os alunos a merecer esta distinção.

O Prémio de Mérito Escolar ‘Joaquim Pestana’ abrange o melhor aluno por cada ano escolar de cada uma das escolas do município, desde o 1.º ciclo do ensino básico até ao ensino secundário, contemplando igualmente os alunos dos cursos CEF e os PCA, tendo sido criado pela autarquia câmara-lobense com o intuito de reconhecer os resultados dos alunos e incentivar o seu desempenho escolar ao longo de cada ano lectivo.

Desde a sua criação, em 2014, o Prémio de Mérito Escolar ‘Joaquim Pestana’ já distinguiu 663 alunos, sendo que o investimento na edição deste ano é de cerca de 4.900 euros, montante este inteiramente suportado pelo orçamento municipal.

Na cerimónia, que consiste na atribuição de um ‘cheque ensino’ no valor de 50 euros e um certificado de distinção a cada aluno agraciado, estarão presente secretário regional da Educação e o director regional de Educação, além dos representantes da autarquia, directores dos estabelecimentos de ensino e famílias dos alunos premiados.

O início da cerimónia será marcado pela actuação da Orquestra de Bandolins da ComCordas – Associação Cultural, que irá interpretar o Hino Nacional e o Hino da Região, seguindo-se a intervenção do aluno José Emanuel Santos Brito, finalista do 12º ano da EBS Luís Maurílio da Silva Dantas no ano lectivo 2018/2019, que irá proferir um discurso

Após as intervenções das entidades oficiais, serão entregues os prémios aos melhores alunos de cada ano escolar, finalizando-se a cerimónia com a actuação da Orquestra de Bandolins, agora em conjunto com um grupo de crianças do ATL ‘Biblioteca a Brincar e a Aprender’ da freguesia do Curral das Freiras, que interpretarão um hino denominado ‘Nós Somos Câmara de Lobos’ com letra das próprias, utilizando a música do tema ‘O Conquistador’ dos Da Vinci.

De realçar ainda que a designação deste prémio de mérito escolar surge da pretensão do município de enaltecer a memória do poeta câmara-lobense do século XIX, trazendo assim ao presente e ao conhecimento dos mais novos o mérito de Joaquim Pestana na História e na Cultura do concelho.