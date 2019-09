Preços dos combustíveis baixam esta semana

O Governo Regional da Madeira, mediante os cálculos realizados desde 2008, baixou os preços máximos de venda ao público dos três combustíveis mais consumidos, comparativamente aos valores que vigoravam até domingo à noite.

De acordo com a Portaria publicada na sexta-feira passada, desde as zero horas desta segunda-feira a gasolina 95, o gasóleo simples e o gasóleo colorido ficam mais baratos para quem vai atestar as viaturas.

Eis os preços para esta semana, pelo menos até ao próximo domingo às 23h59:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,478 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,241 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,781 por litro

Comparativamente com os preços que estavam em vigor até ontem:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,482 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,244 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,783 por litro