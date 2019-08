Preços dos combustíveis baixam a partir de segunda-feira

Os preços dos combustíveis à venda na Madeira vão baixar a partir da meia-noite de segunda-feira, com os valores máximos do gasóleo e da gasolina a caírem quase dois cêntimos por litro. Os preços são calculados em função das variações médias desta matéria-prima no mercado europeu e fixados através de um despacho da Vice-Presidência do Governo Regional, que foi publicado esta tarde no Jornal Oficial (JORAM).

Preços máximos de venda ao público nesta semana:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,503 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,257 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,795 por litro

Preços máximos de venda ao público a partir de segunda-feira:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........ € 1,484 por litro

Gasóleo rodoviário ................................. € 1,240 por litro

Gasóleo colorido e marcado ................... € 0,779 por litro