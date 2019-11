O ordenamento do território na Região e as disparidades existentes entre o sul e o norte foram os assuntos que dominaram o primeiro painel das Jornadas Parlamentares do PS, intitulado “Coesão Territorial – Futuro para a Madeira”.

A arquitecta Cristina Pereira foi a primeira oradora, tendo considerado que “temos um plano de Ordenamento do Território extremamente desactualizado”. Cristina Pereira sublinha, assim, que é necessário implementar uma estratégia, “através de medidas transversais a todas as áreas da acção governativa e das diferentes políticas setoriais, garantindo assim uma maior justiça e equidade territorial e promovendo o desenvolvimento equilibrado da Madeira”.

Por seu turno, o deputado Beto Mendes criticou a falta de estratégia e de investimento do Governo Regional na costa Norte da Madeira.

O parlamentar considerou serem essenciais medidas de diferenciação da costa norte, nomeadamente ao nível de benefícios fiscais, promoção de actividades culturais, dinamização do comércio local, apoio à agricultura familiar e investimento nos serviços públicos essenciais. “O apoio aos locais mais necessitados não é um custo. É um investimento que tem de ser feito, para podermos ter uma região melhor para os madeirenses e porto-santenses”, sustentou Beto Mendes.

Já a deputada Tânia Freitas abordou o problema da desertificação que afecta os concelhos de Santana, São Vicente e Porto Moniz. A parlamentar, natural de Santana, deu conta do envelhecimento populacional, do menor poder de compra e da falta de empregos, entre outros problemas. De acordo com Tânia Freitas, devem ser dirigidos recursos para estas zonas, com vista à criação de oportunidades e de emprego, de modo a fixar a população.

A deputada considerou que os decisores políticos têm uma enorme responsabilidade na resolução deste desafio de fazer voltar as pessoas ao norte. “Precisamos de governantes que tenham o norte na agenda”, rematou.