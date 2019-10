Pré-escolar também terá redução do preço da mensalidade, diz Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional revelou que a redução do preço da mensalidade das creches será estendida ao pré-escolar. O anúncio foi feito durante a visita à escola básica e secundária de Machico para se inteirar da forma como está a decorrer a adaptação dos alunos, dos docentes e do próprio estabelecimento escolar aos manuais escolares digitais.

Na oportunidade, disse que os manuais escolares digitais foram “uma aposta bem pensada”, até porque tem sido “um grande sucesso”. Isto porque, acrescentou o governante, faz com que os alunos desenvolvam “novas competências”, acaba com as “mochilas ultra carregadas” e traz ainda benefícios do “ponto de vista ambiental”.

Tendo isto em conta, garantiu que os manuais escolares digitais estão a ter “uma boa receptividade por parte dos alunos, professores e encarregados de educação”.

Além disso, Miguel Albuquerque adiantou que, antes Dezembro, a ideia é instalar naquela escola, assim como nas outras, a sala do futuro que “será um complemento e que terá uma repercussão muito positiva no futuro”.