“Pratiquem os valores e os princípios da tolerância, do respeito e da solidariedade”

“Pratiquem os valores e os princípios da tolerância, do respeito, da solidariedade e acima de tudo, sejam felizes”. A mensagem particularmente dirigida aos alunos presentes foi esta manhã deixada pelo secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, na sessão de abertura do XI Encontro Regional de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), a decorrer no Parque Temático da Madeira, em Santana.

Aos professores, o governante expressou o “profundo agradecimento pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação que colocam diariamente nas nossas escolas nesta nobre missão que é precisamente a de transmitir os pilares de uma sociedade que se quer capaz, competente mas acima de tudo justa”, sublinhou.

“Só através da transmissão e da prática desses valores é que é possível nós acreditarmos que estamos a construir essa sociedade”, concretizou.

Jorge Carvalho agradeceu o empenho da Diocese “nesta missão de colaborar com o sistema educativo, naquilo que é a Educação Religiosa das nossas crianças e jovens”, reiterando que “da nossa parte poderão contar sempre com o apoio da Secretaria, o apoio do Governo, não só para a concretização desta disciplina nas nossas escolas, mas acima de tudo para o apoio às escolas que são confecionais”.

Lembrou que o compromisso com a Educação na Região “é uma educação que se quer integral, com opções para as famílias”, concluindo que cabe a estas “decidir aquilo que querem para os seus filhos, para os seus educandos”.

Quem também marcou presença foi o Bispo do Funchal. D. Nuno Brás aproveitou a vasta plateia de crianças e jovens para desafiar os mais novos a mostrar aos outros “que ser cristão é ser feliz”.

O prelado madeirense lembrou aos presentes que “ser cristão é demasiado bom para nós ficarmos com isso só para nós”.