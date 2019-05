Praça do Povo recebe esta quinta-feira ‘Arraial das Casas do Povo’

Amanhã, dia 30 de Maio, pelas 17 horas, realiza-se a abertura do evento ‘Arraial das Casas do Povo’, na Praça do Povo. O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, irá presidir à cerimónia de abertura.

Trata-se de uma iniciativa da ACAPORAMA - Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira e da ADRAMA - Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, com o apoio do Governo Regional, que visa recriar o ambiente de um arraial madeirense, dando-o a conhecer aos visitantes, assim como as actividades desenvolvidas pelas Casas do Povo, designadamente no âmbito da gastronomia, artesanato e folclore.

A par do contributo de 27 casas do povo da Região, o programa conta com a participação de mais de 400 elementos de grupos folclóricos, de cantares, de cordas, de acordeões, bandas municipais e formadoras da Divisão de Desenvolvimento e Valorização Rural. Estas últimas realizarão diversas demonstrações de artesanato regional.

Na cerimónia de abertura será prestada homenagem a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento das Casas do Povo na Região Autónoma da Madeira.

O ‘Arraial das Casas do Povo’ é um evento integrado nas comemorações dos 600 Anos da Descoberta da Madeira e Porto Santo.