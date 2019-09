Posto de Inspecção Fronteiriço do Porto do Caniçal tem “feito um trabalho muito importante”

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, visitou hoje o Posto de Inspecção Fronteiriço do Porto do Caniçal que está a ser alvo de obras de recuperação. Um espaço, segundo o governante, que estava degradado e que necessitava de melhores condições.

“Reformulamos toda a zona de frio, de armazenamento dos produtos e todo o exterior do edifício que estava bastante degradado”, disse, acrescentando que o investimento foi de 150 mil euros.

Humberto Vasconcelos afirmou que este posto tem “feito um trabalho muito importante na Região Autónoma da Madeira”, sendo que todos os produtos de origem animal, de fora Europa, que passam por aquele espaço são controlados por engenheiros e serviços de veterinária para garantir segurança ao consumidor.

“Este é um trabalho de segurança alimentar muito importante para as populações da RAM, feito pelo Governo Regional, daí a importância deste investimento para melhorar as condições de trabalho, que é feito ao longo do ano”, frisou, realçando que esta é uma forma de os consumidores sentirem segurança nos produtos que vêm de fora do espaço europeu.