Possibilidade de queda de neve no Pico do Areeiro

Poderá nevar na Madeira na próxima noite e manhã de amanhã, mas apenas nos picos mais altos, nomeadamente no Pico do Areeiro. Pelo menos é que diz a última actualização da previsão feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre o estado do tempo na Madeira esta terça-feira. “Aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas, e que poderão ser de neve acima de 1600 metros de altitude até meio

da manhã”. A confirmar-se, o ‘manto branco’ será reduzido e apenas circunscrito aos cumes dos picos mais altos, não devendo atingir zonas como o Chão do Areeiro e a Bica da Cana, onde a temperatura mínima esperada para amanhã é de 2 graus centígrados.

Entretanto para hoje, a previsão de períodos de céu muito nublado, até ao início da tarde, apenas tem predominado na costa norte e regiões montanhosas, onde também há possibilidade de aguaceiros fracos no final do dia.

Já no que diz respeito ao vento nesta segunda-feira, moderado a forte (30 a 45 km/h) de nordeste, com rajadas até 85 km/h nas terras altas e até 65 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, embora o IPMA faça referência “em especial a partir da tarde”, já ‘soprou’ forte durante a madrugada, com rajadas de até 89 km/h no Pico Alto, de 85 km/h nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça e de 78 km/h no Aeroporto da Madeira.

A previsão prevê ainda para hoje “descida de temperatura, em especial da máxima”. Máxima de 20ºC que já foi superada no Funchal e na Ponta do Sol/Lugar de Baixo. Até às 13 horas a máxima absoluta nesta segunda-feira foi de 21,2ºC, na capital insular. Também na cidade durante a última noite a mínima foi de 14,5 ºC, enquanto a mínima mais baixa de todas as estações meteorológicas do IPMA na Região, quase ‘tocou’ no zero (0,4ºC na Bica da Cana).