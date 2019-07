Portos da Madeira e Clube Naval do Funchal assinaram protocolo

A administração dos Portos da Madeira e o Clube Naval do Funchal assinaram esta quarta-feira um protocolo de colaboração, no âmbito do projecto Ecotur Azul que tem por objectivo principal a valorização do potencial ecológico e turístico das áreas costeiras e marítimas, seguindo o modelo Odysseia, ao abrigo do Interreg Mac 2014-2020 que junta parceiros da Madeira (CNF), Açores e Canárias.

O protocolo prevê a cedência de um espaço na sala de desembarque da Gare Marítima da Madeira para a colocação de um monitor digital com informação turística sobre a Madeira, especialmente a cidade do Funchal, destinada aos turistas e tripulantes dos navios de cruzeiro.

Ao conteúdos informativos estão divididos em quatro escalas: náutica (portos, desportos aquáticos, praias e profissionais na área náutica), cultura (monumentos, museus e sítios turísticos), sabores (caves e produtores vinícolas, mercados municipais e feiras, produtores, artesãos e restaurantes) e natureza (caminhadas, espaços naturais, lazer e reservas naturais).

Está também disponível o itinerário Mar & Terra, onde é possível o utilizador realizar dois passeios de barco, um pela costa sul do Funchal e outro que abrange as ilhas Selvagens e as desertas.

Neste monitor pode ser encontrada informação sobre alojamento, eventos desportivos e culturais, bem como criar um caderno de viagem que dá a possibilidade de adicionar os locais a visitar e efectivamente visitados. Disponível para smartphones está um ‘QR Code’ em português, inglês, espanhol e francês que permite levar consigo toda a informação.

Há quatro totens instalados: na sede social do CNF, na Quinta Calaça, na Marina do Funchal, no Complexo Desportivo da Nazaré e agora, na Gare Marítima da Madeira.