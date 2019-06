O Porto Santo está a preparar o São João, que se realiza de 20 a 24 de Junho. Evento que costuma levar muitas pessoas até àquela ilha.

São quatro dias de animação, onde não irão faltar as tradicionais barracas de comes e bebe e, claro, as marchas populares.

Recorde-se que, para estes dias, estão previstas as actuações de Matay, HMB e de Fernando Daniel, assim como de vários artistas regionais.