Porto Santo Line cancela viagens de amanhã devido às más condições meteorológicas na Madeira

A Porto Santo Line informa que as viagens de amanhã, dia 16 de Dezembro, serão canceladas devido às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros. O cancelamento aplica-se à viagem das 08 horas, no sentido Funchal/Porto Santo, assim como às viagens das 18 horas, no sentido Porto Santo/Funchal.

O que significa que as passagens marcadas para esta data serão, automaticamente, alteradas para as viagens de terça-feira, dia 17 de Dezembro (Funchal/Porto Santo às 8 horas e Porto Santo/Funchal às 18 horas).

A Porto Santo Line informa ainda que os passageiros caso queiram antecipar o regresso (Porto Santo/Funchal) para hoje, domingo, dia 15 de Dezembro, às 19 horas, ou alterar a sua passagem para outra data (que está isenta da respectiva taxa), deverá dirija-se a um dos nossos balcões ou contactar o número de telefone 291 210 300.