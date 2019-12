Porto Santo acolhe ‘Amera’ no último dia do ano

O Porto Santo vai receber no último dia do ano a visita de um navio de cruzeiros.

Trata-se do navio “Amera”, que chegará ao Porto Santo no dia 31 de dezembro, pelas 11 horas, proveniente de Santa Cruz de La Palma, e zarpará no mesmo dia pelas 18 horas, rumo ao Funchal.

Este navio de cruzeiros vai trazer a bordo 3.500 passageiros e 1.000 tripulantes. É bem provável que os passageiros venham até terra através das várias balsas que o referido navio tem para o efeito.

Por tal facto, o pacato comercio local no centro da cidade, poderá ter um movimento mais acelerado.

Há alguns anos o paquete “Funchal”, quando ainda era português, também fez escala no Porto Santo, a 31 de dezembro.