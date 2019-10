PO ISE anuncia candidaturas para Estágios Profissionais na Madeira

O Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE) acaba de anunciar a abertura de candidaturas a estágios profissionais para jovens NEET residentes na Região Autónoma da Madeira.

Os Estágios Profissionais na Madeira, cofinanciados pelo PO ISE, têm como objectivo a integração no mercado laboral dos jovens que não trabalham, não estudam, nem se encontram em formação (Jovens NEET – not in employment,educationor training), incluindo os que se encontram em risco de exclusão social ou inseridos em comunidades marginalizadas.

Caberá ao Instituto de Emprego da Madeira (IEM), enquanto organismo responsável, apresentar a sua candidatura ao financiamento público concedido no âmbito deste programa até ao dia 14 de Novembro de 2019.

São destinatários destes estágios a realizar na Madeira, os jovens NEET com idade até aos 29 anos.

A apresentação da candidatura deve ser efectuada através da submissão de formulário electrónico no Balcão do Portugal 2020 (Balcão 2020) em www.portugal2020.pt, onde poderá também ser consultada toda a regulamentação referente ao programa de Estágios Profissionais na Madeira.