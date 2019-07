Plástico recolhido na Praia Formosa e transformado em obras plásticas dá origem a exposição

O núcleo de Machico da Liga Portuguesa Contra o Cancro acolhe este sábado, 13 de Julho, uma exposição sobre plasticologia marítima, que reúne trabalhos realizados pelos alunos do 5.º ano da Escola Básica 2.º e 3.º ciclo Dr. Eduardo Brazão de Castro.

Segundo a professora Rita Lucília, a ideia surgiu depois dos alunos terem recolhido lixo, sobretudo plástico, da Praia Formosa, no Funchal, considerando urgente divulgar o tema para uma maior sensibilização ambiental.

O lixo foi transformado em obras plásticas que ficarão expostas até ao dia 6 de Agosto no Núcleo de Machico da Liga Contra o Cancro que apoiou a iniciativa, não só pelo seu potencial, mas sobretudo pela ligação entre os factores ambientais e o cancro.

No entender de Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, uma das causas para o surgimento do cancro advém de “factores externos”, sendo certo que menos poluição significa mais saúde.

A exposição poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 17 horas, de forma gratuita.