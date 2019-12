Piscinas da Ribeira Brava completam 11 anos de existência

O secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, esteve ontem à noite presente nas comemorações do 11º aniversário das Piscinas da Ribeira Brava, bem como do ginásio que é explorado naquele espaço desde o primeiro momento desta infra-estrutura, o BravaGym.

As piscinas, um investimento da Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste, são essencialmente utilizadas pelas associações locais e escolas do concelho (1º ciclo e ensino secundário) e conta com sete funcionários afectos às piscinas.

O ginásio e snack-bar estão concessionados à empresa Movimento Real (BravaGym), que ontem inaugurou um novo espaço para a realização de aulas de grupo.

Na ocasião, Pedro Fino deu os parabéns a todos os colaboradores e utentes, frisando a importância deste espaço para o concelho. “Deixo aqui um desafio, para que esta infraestrutura tenha uma maior abertura à população, com iniciativas ao longo do ano para aumentar a sua dinâmica e, consequentemente, o número de utentes”, salientou.

A presidente do Conselho de Administração da Sociedades de Desenvolvimento, Nivalda Gonçalves, seguiu a mesma linha de pensamento. “Pedia que cada vez mais usassem este espaço, que é para todos”, sublinhou, não esquecendo as parcerias que existem e que muito ajudam no funcionamento desta infraestrutura.

Construídas em 2008, as Piscinas da Ribeira Brava tiveram um valor de investimento de mais de milhões de euros.