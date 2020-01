Henrique Afonso, carinhosamente apelidado por ‘Pirata’ da Madeira, assinalou ontem 365 dias de aventura numa circum-navegação que se iniciou a 15 de Janeiro de 2019.

O madeirense, que zarpou da Marina do Funchal, há um ano, a bordo do veleiro ‘Sofia do Mar’, encontra-se de momento em Timor-Leste, e por lá vai permanecer até meados de Março, dado que esta é a altura mais propícia para os ciclones, no Oceano Índico, condição que poderia colocar em risco esta sua volta ao Mundo que pretende recriar a epopeia do ‘Vinho da Roda’, técnica utilizada de forma a melhorar as propriedades do Vinho Madeira que transporta consigo, acelerando o processo de envelhecimento derivado do movimento das ondas e das diferentes variações de temperatura.

“Faz hoje [ontem] um ano que comecei esta aventura depois de passar por Canárias, Cabo Verde, Barbados, Santa Lucia, Martinica, Curaçao, Arruba, Colômbia Panamá, Equador, Ilhas Marquesas, Polinésia Francesa, Samoa, Vanuatu, Papua Nova-Guiné, Leti e agora Timor-Leste. Tem sido uma viagem maravilhosa conhecendo gente magnífica e lugares fantásticos. Hoje estou onde nunca imaginei que algum dia pudesse estar. Nem tinha planeado. Agora é tempo de relaxar e pensar um pouco nas próximas 15 mil milhas. É tempo de ciclone, que termina em Março. Penso que antes disso já estar pela Indonésia. Quero agradecer a todos os que têm estado e feito desta viagem bastante colorida e toda a ajuda que tenho recebido em cada lugar que ponha a âncora. Um grande abraço”, escreveu Henrique Afonso na sua página de Facebook ‘Diário do Pirata’.