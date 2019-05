Pioram os prazos de pagamento das empresas madeirenses

A economia continua a dar sinais de crescimento na Madeira - em Fevereiro acumulou o 69.º mês consecutivo a crescer (cinco anos e nove meses) -, mas segundo o Barómetro de Pagamentos da entidade especializada em contas das empresas, Informa D&B, os prazos continuam a aumentar, tendo piorado mais de seis dias em apenas cinco meses.

No final de 2018, o prazo médio de pagamentos das empresas madeirenses ascendia a 25,3 dias, segundo o estudo divulgado logo no início de 2019, o que mostrava que apesar de ter uma percentagem menor de empresas que pagavam a tempo e horas, somente na região Centro de Portugal (24,7 dias) se pagava com prazos menos dilatados.

Agora, em finais de Maio, divulgados os mesmos indicadores referentes a Abril deste ano, estes prazos dispararam para 31,8 dias até que, em média, uma conta fosse paga por uma empresa. Ainda que as médias estatísticas sejam assim mesmo, paga o ‘justo’ pelo ‘pecador’, a verdade é que também aumentou a percentagem de empresas que paga a tempo e horas. Se há cinco meses eram apenas 11,4% agora já são um pouco mais as cumpridoras dos prazos (12,5%).

No entanto, nesse particular, somente o tecido empresarial alentejano (11,8%) tem uma percentagem de pagadores a horas inferior à da Madeira, sendo certo que os 31,8 dias de prazo de pagamento de Maio de 2019 colocam a Madeira no topo nacional.

No histórico deste Barómetro de Pagamentos, em Maio de 2014 estávamos com o terceiro pior registo, 34,9 dias, mas em Novembro de 2017, com uma percentagem de 14,9% cumpridoras os prazos de pagamento eram de apenas 28 dias (ainda assim no grupo das regiões com prazos mais alargados) e já em maio do ano passado, com uma percentagem já bem alta de empresas a pagar a tempo e horas (17,2%) e a mais alta dos últimos 12 meses e com a nota positiva de em todo este período e das sete regiões do país (Norte, Centro, Alentejo, Aérea Metropolitana de Lisboa, Algarve, Açores e Madeira), apenas por um mês outra região (Algarve) teve uma percentagem tão alta de bons pagadores.

A boa notícia é que todos estes valores são flutuantes e podem melhorar com o passar do tempo. Aliás, em Agosto do ano passado, com 13,8% das empresas madeirenses a pagar a tempo e horas (a meio da tabela por sete regiões), ainda assim os piores prazos de pagamento eram precisamente da Madeira, com 28,3 dias, um dia a mais do que as empresas da região de Lisboa.

Numa outra nota de realce, nas últimas estatísticas do tecido empresarial madeirense, elaborado e divulgado pela Direcção Regional de Estatística da Madeira a 14 de Maio último, mas referente a 2017, “existiam 26.641 empresas com sede na RAM, 241 das quais financeiras e 26.400 não financeiras. Daquele total, cerca de duas em cada três eram empresas em nome individual e uma em cada três sociedades. Nas 26.641 empresas da RAM trabalhavam 69.652 pessoas, 69.260 das quais nas empresas não financeiras e os restantes 392 nas empresas financeiras”.

Estes números servem para comparar com os dados da Informa D&B, que faz as contas pelas “entidades empresariais públicas e privadas com índice de pagamentos disponível”, não representando por isso nem metade do tecido empresarial madeirense. De acordo com outro Barómetro da Informa D&B, que analisa a criação, insolvência e encerramento de empresas, de acordo com as publicações de actos societários no Ministério da Justiça, apenas contam-se 11.254 empresas com sede na RAM.

Ora, voltando ao Barómetro de Pagamentos da Informa D&B, “no final de Abril, 86% das empresas nacionais não pagavam dentro do prazo, um registo que tem vindo a degradar-se, com apenas 17,4% de empresas cumpridoras em 2016, 16,0% em 2017 e de 14,2% em 2018”, frisa, o que significa que a Madeira (88,2%) tem uma percentagem superior em mais de dois pontos percentuais à média do país.

Ou seja, uma vez que também a economia tem momentos de crescimento, recessão, depressão e recuperação, num interminável ciclo renovável por períodos mais ou menos longos, não é possível saber, neste momento, efectivamente, em que ciclo positivo nos encontramos (se ainda de recuperação ou já de crescimento), sabendo-se, contudo, que o Turismo e a Hotelaria, o sector mais pujante e motor da economia madeirense, já está num ciclo de quebra após anos de fulgor e recordes.