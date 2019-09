Pesca descarregada na Madeira nunca valeu tanto

Os números oficiais da pesca descarregada na Madeira até Julho dão conta que 2019 já é o sétimo melhor ano em termos de quantidades, mas o melhor em valor do pescado, desde 1976.

As lotas da Madeira, sobretudo o Caniçal, já tiveram dias mais movimentados, nomeadamente os primeiros sete meses dos anos de 1998, 1989, 1996, 1992, 1997 e 1995, este último até à data o melhor ano de sempre nas capturas em toneladas, tendo ao mês de Julho já sido capturados mais de metade das 13.767 toneladas com que fechou esse ano. Agora, com pouco mais de 5.800 toneladas de pescado descarregado, está longe desse período, mas bem melhor do que os últimos 20 anos. Ou seja, não se pescava tanto quanto até Julho de 2019 desde 1998.

Se nos primeiros seis meses deste ano, ainda era ultrapassado por 2014 e 2017, com 4.763 toneladas e 4.678 toneladas, respectivamente, as capturas assinaladas em Julho (1.585 toneladas), serviram para ultrapassar rapidamente a fasquia, tornando-se para já o melhor ano da última vintena de anos. Para já, os aumentos até Julho, face a 2018, ascendem a +58,2%.

Refira-se ainda que Julho de 2019 foi o segundo melhor de sempre, só ultrapassado pelo mesmo mês de 1995, o tal ano dos recordes com 1.725 toneladas de peixe descarregado, e mais 110% do que no mesmo mês do ano passado (755 toneladas).

A verdade é que estes números tenderão a aumentar ainda mais. No final de Agosto, o secretário regional da Agricultura e Pesca, Humberto Vasconcelos, dava conta a uma notícia da RTP-Madeira, que até ao dia 22 desse mês tinham sido descarregadas nas lotas mais de 6,5 mil toneladas de pescado, mais 57% do que até à data no ano passado. Mesmo assim, oficialmente, poderá ser muito mais, números que só serão conhecidos mais tarde.

Olhando rapidamente para o valor do pescado nos primeiros sete meses de 2019, o peixe na primeira venda (em lota) resultou em mais de 16,2 milhões de euros, deixando bem para trás outros anos. Se até Junho, 2019 já era o segundo melhor (2017 estava e primeiro no valor do pescado a meio do ano), acumulando com os registos de Julho, o ano corrente ultrapassa largamente em mais de 2,2 milhões de euros arrecadados. E comparando com igual período de 2018 (11,104 milhões de euros), temos um aumento de 46,1%.