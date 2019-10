Perdas globais da água distribuída na Madeira rondam os 70%

No Dia Nacional da Água, a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais convidou os órgãos de comunicação social para uma visita à Estação de Tratamentos de Águas (ETA) da Alegria, no Funchal. Numa visita que fica marcada pelo alerta de Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, para a diminuição urgente das perdas de água na Região, dando conta que o valor de perdas globais na Madeira rondam os 70%.

Susana Prada vincou que a Região não pode ultrapassar a distribuição de 110 milhões de metros cúbicos por ano, vincando que esta limitação é o grande desafio que se coloca a Água e Resíduos da Madeira (ARM)

A responsável aponta ainda que o fornecimento de água aos munícipes tem vindo a aumentar todos os anos. Por tal facto e como forma de garantir fornecimento de água a toda a população, a distribuição para regadio tem vindo a descer.

Susana Prada mostra-se preocupada com esta situação e alerta que a perda global de água distribuída aos municípios rondam, no último ano, os 70%.